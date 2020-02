Schreck-Moment für Christin Kaeber. Aktuell erwartet die Influencerin ihr erstes Baby – sie ist mittlerweile hochschwanger und es könnte tatsächlich jeden Moment losgehen. Auf ihrem Social-Media-Profil herrschte in den vergangenen Tagen absolute Funkstille und die Fans munkelten, dass ihr Töchterchen vermutlich schon längst das Licht der Welt erblickt habe. Doch davon kann keine Rede sein: Christin ist immer noch schwanger und erklärt nun, was es mit ihrer Ab­we­sen­heit auf sich hatte: Sie war teilweise gelähmt.

Nach einigen Tagen Funkstille meldete sich die Schwangere nun in ihrer Instagram-Story zu Wort – und mit dem, was sie zu erzählen hatte, dürften die User sicher nicht gerechnet haben. "Es kam zu einem Zwischenfall, der dazu geführt hat, dass es uns gesundheitlich nicht so gut ging. Vorgestern hatte die Kleine so einen Bewegungsdrang, dass sie so unglücklich ihre Position gewechselt hat, dass sie auf Nerven lag, was dazu geführt hat, dass ich ab der Hüfte abwärts linksseitig gelähmt war", offenbart Christin ihrer Community.

Neben den plötzlichen Lähmungserscheinungen hatte die werdende Mama außerdem mit extremen Schmerzen zu kämpfen – mittlerweile geht es ihr aber wieder etwas besser. "Seit heute ist es so, dass ich wieder selbstständig laufen kann. Ich kann jetzt zwar keinen Marathon machen, bin aber wieder Herr meiner selbst", gibt Christin abschließend Entwarnung.

