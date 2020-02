Große Trauer bei allen Surf-Fans: Poeti Norac ist verstorben. Poeti war eine erfolgreiche und aufstrebende Athletin. Bei den französischen Meisterschaften im Jahr 2016 konnte die Sportlerin den dritten Platz belegen, nur zwei Jahre später ging sie sogar mit einer Silber-Medaille nach Hause. Dazu gewann sie insgesamt zehn Mal den Coupe de France. Jetzt ist die Surferin im Alter von nur 24 Jahren gestorben.

"Die Surfgemeinschaft hat ein Familienmitglied verloren", hieß es im Statement des Verbandes am vergangenen Wochenende. Poeti sei eine wunderschöne Person, mit einem strahlenden Lachen gewesen und eine Künstlerin auf dem Longboard, die überall zu begeistern wußte. Wie genau das junge Mädchen ums Leben kam, wird nicht berichtet und bleibt vorerst offen. Norac ist seit zehn Jahren im Wettbewerb aktiv gewesen, nachdem sie vom Short- zum Longboard-Surfen gewechselt hatte.

Poeti kam gebürtig aus der Vendée, dem Westen Frankreichs in der Region Pays de la Loire. Sie begann im Alter von sechs Jahren mit ihrem Vater in ihrem Heimatort Les Sables d'Olonne zu surfen. Sie wird nicht nur als Champion-Surferin in Erinnerung bleiben, sondern auch als "hervorragende Pädagogin", die "ihre Leidenschaft für das Surfen und das Meer weitergegeben hat", beteuerte der Verband.

ActionPress/SIPA PRESS Poeti Norac, Surferin

Instagram / poetinorac Poeti Norac, Sportlerin

Instagram / poetinorac Poeti Norac im Mai 2018



