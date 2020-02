Ungewöhnlicher Familienzuwachs bei Barbara Becker (53). Die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin ist ein absoluter Familienmensch. Sie liebt es, mit ihren Kindern Elias (20) und Noah (26) kostbare Zeit zu verbringen – gerade weil sie und ihre Kinder oft Hunderte Kilometer voneinander trennen. Doch auch mit tierischen Begleitern umgibt sich die Powerfrau gerne. Mit Hündin Lucy tankt sie beispielsweise auf Spaziergängen neue Kraft. Und die Hundedame kann sich jetzt über einen ausgefallenen Spielgefährten freuen: eine kleine Ziege!

Seit rund einer Woche zählt nämlich ein kleines Zicklein zur Becker-Familie. Das verkündete die Schauspielerin auf ihrem Instagram-Channel. In einem Video knuddelt sie mit dem Jungtier, das aufgeregt hinter der neuen Ersatz-Mami hinterher springt. Und auch Hündin Lucy scheint sich sofort mit dem Fellknäuel angefreundet zu haben: Sie legt sich ganz entspannt neben die Ziege und kuschelt sogar mit ihr! "Mein neuer Familienzuwachs", schreibt Barbara stolz zu dem Fell-Baby.

Und das meckernde Tierbaby von Barbara kommt vor allem bei ihren Fans richtig gut an! In den Netz-Kommentaren wird die 53-Jährige um das Kleine regelrecht beneidet. "Wie entzückend", "Ich kann nicht mehr, so unglaublich süß" oder "Ziegen sind superliebe und intelligente Tiere", kommentierten beispielsweise drei Fans. Ob Barbaras jüngster Sohn Elias auch den Namen der kleinen Ziege in den Kommentaren verraten hat? Sein Kommentar lautete lediglich "Lebron"...

Instagram / barbarabeckersworld Barbara Becker mit ihrer Ziege

Anzeige

Instagram / barbarabeckersworld Barbara Becker mit ihrer Ziege und ihrem Hund

Anzeige

Instagram / barbarabeckersworld Barbara Beckers Haustiere

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de