Wieso tanzt Vadim Garbuzov (32) in diesem Jahr nicht bei Let's Dance mit? In wenigen Wochen geht die beliebte Tanz-Show wieder an den Start. Von 2015 bis 2018 gehörte der Profitänzer zum festen Bestand der erfolgreichen Sendung. Nachdem er ein Jahr aussetzte, machte der Ukrainer zuletzt bei der großen "Let's Dance"-Tour mit. In der aktuellen Staffel wird er aber erneut nicht dabei sein!

In einem Gespräch mit Promiflash erklärte Vadim jetzt, dass die Entscheidung, der Show fern zu bleiben, nicht in seiner Hand gelegen habe: "Ich wäre wohl gerne dabei." Der 32-Jährige hatte eigentlich schon damit gerechnet, dass die Produzenten ihn wieder engagieren würden: "Die Chance war da. Weil – die Tour war erfolgreich und auch die Solo-Auftritte mit der Kathrin (31) kamen sehr gut an."

Vadim lässt sich davon aber offenbar nicht entmutigen und hat für die kommenden Monate schon andere Pläne: "Eventuell kehre ich auch zurück zu meiner Ursprungsshow in Österreich – zu 'Dancing Stars'." Darüber hinaus wolle er zu seinen Eltern nach Vancouver, um dort zu unterrichten.

