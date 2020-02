Bei Demi Moore (57) und Rumer Willis (31) herrschte jetzt Verwechslungsgefahr! Schon in der Vergangenheit gab es den ein oder anderen Moment, in dem die Schauspielerin und ihre Tochter optisch kaum voneinander zu unterscheiden waren: Beispielsweise zeigten sich die beiden im Jahr 2015 im selben Outfit im Netz. Nun verschlug es die zwei Hollywood-Stars zu einem Vanity-Fair-Event in Los Angeles – und auch dort sah sich das Mutter-Tochter-Gespann ganz schön ähnlich!

Demi und Rumer posierten am Dienstag zwar nicht in exakt denselben Outfits für die Fotografen – präsentierten sich jedoch in ziemlich ähnlichen Looks auf dem roten Teppich: Die 57-Jährige schlüpfte für das Event in ein knöchellanges schwarzes Kleid – ihr Nachwuchs in eine sehr ähnliche Ausgabe in Weiß! Was jedoch gleich ins Auge stach, waren die Haare der zwei: Beide Beautys zeigten sich mit langer schwarzer Mähne, die sie offen trugen!

Die "Ghost"-Darstellerin und die Bruce Willis (64)' Tochter sind jedoch nicht die einzigen verwandten Promis, die sich wie ein Ei dem anderen gleichen: Auch Reese Witherspoon (43) und ihre Tochter Ava Phillippe (20) sehen aus wie Zwillinge! Das beweisen die beiden immer wieder mit gemeinsamen Schnappschüssen im Netz!

Getty Images Demi Moore und Rumer Willis im Februar 2020 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Ava Phillippe und Reese Witherspoon im Mai 2019 in New York

Anzeige

Getty Images Rumer Willis und Demi Moore im Februar 2020 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Rumer Willis und Demi Moore im Februar 2020 in Los Angeles

Getty Images Demi Moore und Rumer Willis im Februar 2020 in Los Angeles

Getty Images Rumer Willis und Demi Moore im Februar 2020 in Los Angeles

Findet ihr, dass sich Demi und Rumer ähneln? Ja, total! Nein, überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de