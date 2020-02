Aufatmen bei den Fans von Camila Cabello (22): Seit der Grammy-Verleihung Ende Januar war es still geworden um die Sängerin. Die Halb-Kubanerin hatte sich komplett aus den sozialen Netzwerken zurückgezogen und postete weder Storys noch Beiträge. Doch jetzt kam die Entwarnung: Die Havana-Interpretin gab ihren Fans ein Life-Update und teilte mit, dass sie aktuell an einem ganz besonderen Projekt arbeite!

"Manchmal brauche ich diese Internet-Auszeit einfach für meinen Körper und Geist", teilte die Freundin von Shawn Mendes (21) ihren rund 47 Millionen Followern auf ihrem Instagram-Kanal mit. Ab und zu fühle sie sich einfach überreizt von all dem virtuellen Content und benötige dann Zeit für sich, erklärte sie ihre Abwesenheit. Als Wiedergutmachung teilte sie mit ihrer Community ein Set-Foto, das sie bei Aufnahmen zu ihrem neuen Musik-Video zeigt. Außerdem befindet sich die Beauty gerade in London, wo sie am neuen Cinderella-Film arbeitet. Denn die 23-Jährige versucht sich jetzt auch als Schauspielerin und übernimmt die Hauptrolle in der neuen Disney-Verfilmung.

Ganz neu ist das Leben am Film-Set für Camila jedoch keineswegs. Denn die Musikerin spielte bereits in der TV-Serie "The Golden Sun" mit. Allerdings war sie hier nur in einer Nebenrolle in zwei Folgen der Serie zu sehen gewesen.

imageSPACE / MEGA Camila Cabello bei den American Music Awards in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Camila Cabello beim "Power of Young Hollywood"-Event in Los Angeles

Anzeige

Getty Images US-Sängerin Camila Cabello

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de