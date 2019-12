Vom berühmtesten Agenten der Welt zum Märchenkönig! Eigentlich kennt man Pierce Brosnan (66) ja als Darsteller des britischen Geheimagenten James (41) Bond. Pierce ging mit Filmen wie "Golden Eye" in die Bond-Geschichte ein. Und auch wenn er längst von Daniel Craig (51) als 007 abgelöst wurde, verbindet man ihn noch immer mit dieser Rolle. Kein Grund für den 66-Jährigen, nicht erneut unter Beweis zu stellen, dass er auch ganz anders kann: Pierce' nächstes Projekt ist ein Musicalfilm!

Wie das US-amerikanische Magazin The Hollywood Reporter berichtet, wird der irische Schauspieler im 2021 erscheinenden Musicalfilm "Cinderella" zu sehen sein. Und darin übernimmt er natürlich nicht nur irgendeine Rolle – sondern die des Königs. Auch der Rest des Schauspielerensembles hat es in sich: Camila Cabello (22) wird als Cinderella zu sehen sein, die Rolle des Prinzen Robert übernimmt Nicholas Galitzine. Ebenfalls mit dabei: Billy Porter (50) als gute Fee und Idina Menzel (48) als böse Stiefmutter.

Produziert wird der Film von "The Late Late Show"-Host James Corden, der auch die Idee zu dem Musical hatte. Die Dreharbeiten sollen im Februar 2020 losgehen, in den Kinos gibt es das Werk vermutlich im Februar 2021 zu sehen. Für Pierce ist es nicht der erste Ausflug ins Musical-Fach: 2008 spielte er im Musical-Hit Mamma Mia mit. Demnächst ist er dann noch in zwei weiteren, grundverschiedenen Streifen zu sehen: in der Will-Ferrell-Komödie "Eurovision" sowie im Horrorfilm "False Positive".

Getty Images Pierce Brosnan im Dezember 2019

Anzeige

MEGA Camila Cabello im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Pierce Brosnan, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de