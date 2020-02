In den vergangenen Wochen machte das US-Model Kaia Gerber (18) nicht etwa mit spektakulären Laufstegauftritten auf sich aufmerksam – die Fans beschäftigte vielmehr die Frage, ob eine mini Wölbung an Kaias Bauch ein erstes Anzeichen einer Schwangerschaft sein könnte. Nachdem sie kurz darauf aber wieder schlank wie eh und je in einem bauchfreien Oberteil gesichtet worden war, wurde den Spekulationen schnell ein Ende bereitet. Auch jetzt präsentierte die Beauty wieder ihre top Figur in einem extravaganten Hosenanzug mit mega Ausschnitt.

Beim Launch der in Kooperation mit Jimmy Choo entstandenen Kollektion in New York posierte die 18-Jährige in einem grauen Designeranzug mit außergewöhnlichen Cut-Outs vor den Fotografen. Unter dem Blazer, der von einem einzigen Knopf zusammengehalten wurde, trug die Brünette keinen BH und ließ freie Sicht auf viel nackte Haut. Ihren heißen Look vervollständigte Kaia mit High Heels im Schlangenprint. Auch abseits des roten Teppichs genoss sie das Rampenlicht und winkte den Paparazzi beim Verlassen des Events freudig zu.

Wie gerne Kaia mit ihren Reizen spielt, hatte sie erst vor wenigen Tagen gezeigt: Im Netz präsentierte sie sich ihren Followern ziemlich offenherzig. Ein schwarzes Glitzertop gewährte außerordentlich tiefe Einblicke.

Backgrid/ ActionPress Model Kaia Gerber

BFA/ ActionPress Kaia Gerber, Model

Instagram / kaiagerber Kaia Gerber, Model

