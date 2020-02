Lena Gercke (31) vs. Riccardo Simonetti (26)! Mitte Januar verzückte die Laufsteg-Schönheit ihre Fans mit der Verkündung ihres süßen Geheimnisses: Sie und ihr Freund Dustin Schöne erwarten ihren allerersten Nachwuchs. Seitdem können ihre Bewunderer der blonden Beauty dabei zusehen, wie ihre Körpermitte sich immer weiter nach vorne ausprägt. Aber nicht nur bei dem schwangeren Model, sondern auch bei Kumpel Riccardo wölbt sich der Bauch ein bisschen – mit dem kleinen Unterschied, dass der Influencer nicht schwanger ist. Aus Spaß liefern sich die beiden nun einen kleinen Wettbewerb und vergleichen ihre Bäuche!

In seiner Instagram-Story zeigt sich der Fashion-Fan beim Training mit dem Hauptstadttrainer Eric Jäger. Auch Lena ist mit von der sportlichen Partie – immerhin will sich der Germany's next Topmodel-Star auch in seiner Schwangerschaft fit halten. Zeit für Scherze bleibt trotz schweißtreibenden Trainings aber trotzdem: Selbstbewusst halten Lena und Riccardo ihre Bäuche nebeneinander. "Wer hat den größeren Bauch?", fragt der langhaarige Beau seine Follower.

Die Antwort darauf gibt sich der 26-Jährige kurz darauf selbst: Ich glaube, mein Bauch ist größer als Lenas", meinte er lachend. Riccardo irrt sich allerdings gewaltig. Jetzt teilte Lena ein neues Ganzkörperfoto auf Instagram, das ganz offensichtlich zeigt: Ihr süßes Babybäuchlein übertrumpft Riccardos kaum merkliches Pläutzchen allemal! "Draußen ist es grau und drinnen lächeln wir", lauten ihre Worte dazu.

Getty Images Riccardo Simonetti im September 2019

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Februar 2020

Getty Images Riccardo Simonetti beim Screening von "Der König der Löwen" in München, 2019

