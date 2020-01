Was für eine Baby-Überraschung! Seit ihrem Sieg in der allerersten Germany's next Topmodel-Staffel ist Lena Gercke (31) nicht nur als erfolgreiches Model bekannt, sie machte sich auch einen Namen als Moderatorin. Doch nicht nur beruflich läuft es rund: Seit Anfang 2019 geht Lena offiziell mit Dustin Schöne durchs Leben und teilte mit ihm immer wieder Aufnahmen, die keinen Zweifel an den großen Gefühlen zwischen ihnen lassen. Ihr Glück krönen sie nun auch tatsächlich: Lena offenbarte, dass sie ihren ersten Nachwuchs erwartet!

Auf Instagram ließ die Blondine die Bombe platzen. Sie postete ein Foto, das sie in einer Schneelandschaft im engen schwarzen Kleid zeigt – in dem sich ein praller, eindeutiger Babybauch abzeichnet! Klar, dass es bei diesem deutlichen Schnappschuss keiner großen Worte bedarf: "1+1=3", betitelte sie die Aufnahme – und bestätigte damit nur noch einmal mehr, dass sie wirklich schwanger ist!

Weitere Details sind nicht bekannt – wie lange sie das Geheimnis im wahrsten Sinne des Wortes schon mit sich herumträgt, geht aus dem Beitrag nicht hervor. Die Fans und Freunde der Beauty sind jedenfalls aus dem Häuschen. So schrieb Bloggerin Sofia Tsakiridou (26) überwältigt "Ohhhh Glückwunsch euch dreien!" und versah den Kommentar mit zahlreichen Herz-Emojis.

Instagram / lenagercke Lena Gercke und Dustin Schöne im September 2019

Instagram / lenagercke Lena Gercke und Dustin Schöne

Instagram / lenagercke Dustin Schöne und Lena Gercke, 2019

