Für viele Fans ist Oana Nechiti (31) der Inbegriff einer Beauty-Queen. Doch das scheint die Rumänin selbst gar nicht so zu sehen! Als sie vor 16 Jahren ihren Tanzpartner und heutigen Verlobten Erich Klann (32) kennenlernte, verguckte sie sich offenbar sofort in ihn. Doch damals machte sich die Let's Dance-Tänzerin keine großen Hoffnungen. Wie Oana jetzt erzählt, habe sie Erich für zu attraktiv gehalten, als dass sie sich Chancen bei ihm ausgerechnet habe!

In der RTL-Doku "Absolut Oana Nechiti" schwärmte die 31-Jährige vom Kennenlernen ihres Tanz-Kollegen: "Er sah aus wie ein Gott. Deshalb dachte ich immer, er sieht mich eh nicht. Ich dachte, er sei viel zu schön.” Doch auch Erich hatte schnell Interesse an der DSDS-Jurorin: “Ich habe sie vor 16 Jahren im Trainingscamp gesehen, als sie am Pool-Rand saß, und dachte: 'Wer ist das'?" Zu dem Zeitpunkt war Oana gerade mal 16 Jahre alt und trat auf Turnieren regelmäßig gegen Erich an. Heimlich himmelte sie ihn da bereits an: "Ich habe ihn immer bewundert für seine Kunst, für das, was er macht."

Doch bis die beiden tatsächlich zueinanderfanden, dauerte es fünf Jahre. Seit 2009 sind Erich und Oana ein Paar, obwohl sie sich offensichtlich schon deutlich früher füreinander interessierten. 2014 machte der "Let's Dance"-Star seiner Angebeteten schließlich einen Heiratsantrag. Das Jawort gaben sich die beiden bis heute aber nicht.

Getty Images Oana Nechiti und Erich Klann im Jahr 2017

Instagram / oana_nechiti Tänzer Oana Nechiti und Erich Klann

Instagram / oana_nechiti Erich Klann und Oana Nechiti

