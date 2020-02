Hayden Panettiere (30) erfindet sich wieder neu! Die schöne Schauspielerin hat sich Mitte Dezember zu einem krassen Umstyling entschieden: Die 30-Jährige hat sich von ihren langen blonden Locken getrennt – und sich einen frechen Pixie mit Undercut schneiden lassen. Auch die Haarfarbe hat die Mutter einer Tochter geändert: Sie trug von da an einen aschigen Grauton auf dem Kopf. Nun möchte die "Scream"-Bekanntheit aber wohl wieder etwas zu ihrem alten Ich zurückkehren – und greift dafür zum Farbpinsel!

Nach einem entspannten Mädelstag mit ihrer guten Freundin und Friseurin Naomi trägt die Amerikanerin ihr Haupthaar wieder etwas heller – nämlich in strahlendem platinblond. Obwohl sich der Schnitt nicht so sehr verändert hat, stylt Hayden die Haare jetzt zudem auch anders. Zuvor trug sie den Sleek-Look und kämmte ihre Strähnen streng zurück. Nun trägt sie ihre Mähne auf eine Seite gebürstet – und betont so ihren Undercut noch deutlicher.

Hayden hat während ihrer Karriere schon den ein oder anderen Frisurenwandel mitgemacht: Ob lang und lockig, mit einem vollen Pony oder raspelkurz – Hayden hat sich stets mit jeder Frisur wohlgefühlt.

