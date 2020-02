Nicht jeder Film hat einen Oscar verdient – doch auch das genaue Gegenteil geht nicht mit leeren Händen nach Hause: Die Goldene Himbeere zeichnet jedes Jahr die miserabelsten Filme und Darsteller des Vorjahres aus. Die Preisträger werden von rund 750 Filmkritikern und Journalisten festgelegt. Im vergangenen Jahr wurde die Komödie "Holmes and Watson" als schlechteste Verfilmung mit dem Golden Raspberry Award geehrt. Die Nominierten für die diesjährigen Razzies stehen bereits fest!

Der Film "Cats", in dem auch Sänger Jason Derulo (30) eine Rolle verkörpert, hat die größten Chancen auf die vergoldete Frucht: Mit neun Nominierungen steht die Verfilmung des gleichnamigen Musicals an oberster Stelle der Anti-Oscars. Dabei könnte laut Just Jared unter anderem der Brite Tom Hooper (47) mit dem Titel als schlechtester Regisseur geehrt werden. Auch der Blockbuster "Rambo: Last Blood" mit Sylvester Stallone (73) und die Komödie "A Madea Family Funeral" sind für die Razzies in jeweils acht Kategorien nominiert.

Normalerweise werden die Preise einen Tag vor den begehrten Oscars verliehen. In diesem Jahr gibt es allerdings eine Ausnahme: "Wir haben in den oberen Rängen der Razzie-Organisation beschlossen, in diesem Jahr Angst zu vermeiden und unseren eigenen Zeitplan aufzustellen", hieß es in einer Erklärung der Verantwortlichen.

Getty Images Jason Derulo im Dezember 2019

Getty Images Tom Hooper, Regisseur von "Cats"

Getty Images Sylvester Stallone im September 2019

