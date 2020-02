Turtel-Update um Rapper Drake (33)! Dem "God's Plan"-Interpreten wurde in den vergangenen Wochen eine erneute Affäre nachgesagt – und das mit niemand Geringerem als Rihanna (31)! Die beiden, die angeblich schon vor Jahren immer wieder heftige Flirtphasen gehabt haben sollen, wurden gemeinsam bei einem Konzert gesichtet. Doch anscheinend haben sie das nur als gute Freunde besucht – denn Drake soll mit einer anderen anbandeln!

Sein neustes, angebliches Objekt der Begierde – Topmodel Imaan Hammam. Wie DailyMail berichtet, wurde der 33-Jährige dabei erwischt, wie er das Apartment der zehn Jahre jüngeren Beauty in New York City verlassen hat. Ein Insider will die beiden sogar einen Tag zuvor in einem angesagten Nachtclub beim Knutschen gesehen haben. Ob die beiden wirklich verknallt sind oder nur etwas Lockeres am Laufen haben, ist nicht bekannt – sowohl Drake als auch Imaan halten sich in der Öffentlichkeit über ihren Beziehungsstatus bedeckt.

Viel ist über das Liebesleben des 33-Jährigen nämlich nicht bekannt. Über sein Familienleben ist jedoch öffentlich, dass er einen Sohn hat. Adonis kam im Oktober 2017 zur Welt – die Mutter des Knirpses ist die französische Künstlerin Sophie Brussaux.

Getty Images Drake, Musiker

Anzeige

Getty Images Imaan Hammam, Model

Anzeige

Getty Images Drake, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de