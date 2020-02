Arbeit mit Freunden? Für Elyas M'Barek (37) sieht so ein Traumjob aus! In der Vergangenheit arbeitete der "Türkisch für Anfänger"-Star schon mehrfach mit denselben Co-Darstellern zusammen: Während er mit Palina Rojinski (34) zum Beispiel bereits für "Männerherzen" gemeinsam vor der Kamera stand, gehört auch Schauspielkollege Frederick Lau (30) zu den üblichen Verdächtigen. "Das perfekte Geheimnis", der letzte gemeinsame Film der Jungs, lockte sogar rekordverdächtige fünf Millionen Zuschauer ins Kino. Nun haben die drei "Traumfrauen"-Darsteller wieder zusammen an einem Streifen gearbeitet – und vom "Nightlife"-Dreh schwärmt Elyas noch heute!

Promiflash war bei der Weltpremiere der Komödie vor Ort und hakte bei dem 37-Jährigen nach: Wie war es für den Leinwandstar, wieder mit Palina und Frederick zusammenzuarbeiten? Bei dieser Frage strahlte der Schauspieler sofort bis über beide Ohren: "Wir sind gute Freunde und insofern ist es das Schönste für mich, wenn man mit Kollegen am Set steht, mit denen man auch privat befreundet ist. Also ganz toll", freute sich Elyas.

Dass die drei während der Produktion im vergangenen Sommer mächtig Spaß hatten, betonte auch Frederick gegenüber Promiflash. "Wir haben zu dritt auf jeden Fall nach dem Dreh noch ab und zu mal gesessen", sagte der dreifache Vater und spielte damit wohl auf so manche durchzechte Partynacht an.

