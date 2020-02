Im November gaben sich Isabel Gülck und ihr Mann Carlos Lucio auf Mallorca das Jawort. Den romantischen Moment vor dem Traualtar teilten die Ballermann-Sängerin und der Megapark-Direktor mit einem kompletten Fernsehteam. Bereits vor der Hochzeit war das Paar in seinem Alltag als Auswanderer von Kameras begleitet worden. Im Interview mit Promiflash verrät Isabel jetzt ein Detail: Wegen der TV-Übertragung habe ihr spanischer Partner anfangs Bedenken gehabt!

"Für Carlos war das totales Neuland. Der war am Anfang so ein bisschen skeptisch", erzählt Isabel gegenüber Promiflash. Nach früheren Hochzeits-Reportagen sei der Entertainerin jedoch bewusst gewesen, was auf sie zukomme. Kurz habe sie sogar gezweifelt, ob Carlos die Situation übersteht: "Er spricht ja auch nicht superfließend Deutsch und manchmal fällt ihm dann ein Wort nicht ein", sagt die Goodbye Deutschland-Bekanntheit.

An seinem großen Tag habe der Bräutigam gegen den Trubel mit den Kameras keine Einwände mehr gehabt. "Er hat sich da relativ schnell dran gewöhnt und er hat auch ganz schnell gesagt, dass das ja gar nicht so schlimm ist", erklärt Isabel. Das Kamerateam war übrigens nur bei der kirchlichen Zeremonie anwesend. Bei der standesamtlichen Trauung schworen sich die beiden im engsten Kreise ihrer Familien die ewige Liebe.

Sonstige Isabel Gülck mit ihrem Mann Carlos bei der Hochzeit

Sonstige Isabel Gülck und Carlos Lucio

Sonstige Isabel Gülck und ihr Mann Carlos bei der Hochzeit

