Haben sich Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) in ihrer neuen Wahlheimat bereits eingelebt? Anfang des Jahres gaben die Sussex-Royals überraschend bekannt, dass sie von ihren royalen Hauptämtern zurücktreten werden. Kurz darauf zog das Paar mit Baby Archie Harrison nach Kanada. Dort soll das Trio in einer Villa auf Vancouver Island leben. Doch wie verbringt die kleine Familie ihren neuen Alltag?

"Sie genießen es, ein ruhiges Leben zu führen", verriet eine Quelle gegenüber People. Nach der Entscheidung, Großbritannien den Rücken zu kehren, wirke das royale Couple regelrecht von einer Last befreit. Um einen klaren Kopf nach all dem Trubel um den Megxit zu bekommen, gehe das Paar in ihrer freien Zeit mit Sohnemann Archie und den beiden Hunden Oz und Guy oft im kanadischen Horth Hill Park spazieren. Doch in den vergangenen Wochen arbeiteten Meghan und Harry offenbar auch schon tatkräftig an ihren Zielen für dieses Jahr – darunter auch die Weiterentwicklung ihrer eigenen Wohltätigkeitsstiftung.

Eine Rückkehr zu familiären Spielkameraden wie Archies Cousin und Cousine, Prinz George (6), Prinz Louis (1) und Prinzessin Charlotte (4), haben Harry und Meghan erst mal nicht geplant. Sie genießen ihre neu gewonnene Freiheit in vollen Zügen. Der Lebensmittelpunkt soll weiterhin in Nordamerika bleiben. Für den kommenden Sommer hat das Herzogpaar allerdings einen mehrere Monate langen Aufenthalt in Meghans alter Heimat Los Angeles geplant.

