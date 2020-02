Die Mutter aller Reality-TV-Formate ist zurück! Seit heute Abend flimmert Big Brother wieder über die Mattscheiben – und zwar nicht etwa in der Promi-, sondern erstmals seit 2015 wieder in der Normalo-Version! Heute Abend zogen 14 überwachungswütige Kandidaten ins Glashaus und ins Blockhaus. Dort können sie einander von nun an ordentlich auf den Zahn fühlen. Die Zuschauer sind allerdings enttäuscht, weil sie ihnen nicht rund um die Uhr dabei zusehen können: Den ursprünglich angekündigten 24/7-Livestream wird es nämlich nicht geben!

Wie der Fan-Account @BB_Ger auf Twitter mitteilte, habe der Streaminganbieter Joyn dem Live-Streaming-Angebot eine Absage erteilt. Das erhoffte 24-Stunden-Screening wird zum großen Bedauern des Publikums also ausbleiben. "Perfekt wäre es mit 24-Stunden-Livestream. So kann der Sender beliebig manipulieren und in der Tageszusammenfassung nur das zeigen, was gewollt ist", ärgerte sich ein Nutzer der Social-Media-Plattform. "Ohne Livestream ergibt 'Big Brother' für mich gar keinen Sinn. Kann man sich schön jeden Tag eine Stunde die Sachen anschauen, die laut Sat.1 für mich sehenswert sind. Da bringt eine Bewertung in der App oder Twitter auch nicht viel", empörte sich ein weiterer.

Seit der zweiten Staffel, die Ende 2000 gedreht wurde, wurde dem Publikum immer ein Livestream zur Verfügung gestellt, um das Geschehen im TV-Container jederzeit mitverfolgen zu können. Die kommenden 100 Tage wird das allerdings ausbleiben. Dafür können die Zuschauer via App die Bewohner bewerten und die Sendung um Cedric Beidinger und Co. so mitgestalten.

SAT.1/Arya Shirazi Die "Big Brother"-Kandidaten 2020

Anzeige

SAT.1/Willi Weber Collage: Die zwei "Big Brother"-Häuser 2020

Anzeige

© SAT.1/Arya Shirazi "Big Brother"-Kandidat Cedric

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de