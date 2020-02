Star-Auflauf in Los Angeles – und Matthias Schweighöfer (38) und seine Freundin Ruby O. Fee (24) sind mittendrin! In der Nacht zum Montag wurden im Dolby Theatre zum 92. Mal die Oscars an diverse Hollywood-Größen vergeben. Zusätzlich zur Verleihung gibt es auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Events, deren Gästelisten sich ebenfalls sehen lassen können. Auf einer standen jetzt Matthias und Ruby – das Paar wurde von niemand Geringerem als Elton John (72) eingeladen!

Jedes Jahr veranstaltet die Musiklegende während der Oscars eine Viewing-Party, bei der nun auch Matthias und seine Freundin am Start waren. Neben internationalen Stars wie Dita Von Teese (47), Bella Thorne (22) und Ashley Greene (32) schlenderte das deutsche Paar über den roten Teppich und posierte für die wartenden Fotografen. Dem Anlass entsprechend hatten sich die zwei mächtig in Schale geworfen: Während sich Ruby für ein elegantes, dunkelblaues Kleid entschied, setzte ihr Freund auf einen schicken, schwarzen Anzug samt Fliege.

Aktuell ist Matthias dabei, seine Karriere in den USA ordentlich anzukurbeln – unter der Regie von Zack Snyder (53) mischt er in dem Netflix-Thriller "Army of the Dead" mit. Wochenlang stand der Schauspieler im vergangenen Jahr für diese Produktion in New Mexico vor der Kamera. "Ich liebe es hier in Amerika. Es ist auch schön, mal nicht erkannt zu werden, wenn man auf die Straße geht oder im Café sitzt", schwärmte Matthias im September in einem Bild-Interview.

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee beim Oscar-Viewing von Elton John

Anzeige

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee beim Oscar-Viewing von Elton John

Anzeige

Getty Images Matthias Schweighöfer bei der Premiere der zweiten "You Are Wanted"-Staffel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de