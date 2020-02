Das ist bitter! Nachdem die Fans im Netz zuletzt vergebens nach gemeinsamen Liebes-Schnappschüssen von Sarah Lombardi (27) und ihrem Freund Roberto gesucht hatten, war für viele klar: Es kriselt. Und tatsächlich bestätigte die Sängerin im Dezember die Trennung. Dass die Kölnerin so offen im Internet über das Liebes-Aus sprach, überraschte die Community – schließlich hatte sich Sarah vorgenommen, ihr Privatleben stärker aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Doch nicht nur die User wurden von ihrem ehrlichen Statement überrumpelt: Wie jetzt herauskam, erfuhr offenbar auch Roberto so von der Trennung!

Der sonst eher medienscheue Berliner gab nun zum ersten Mal seit dem Beziehungsende ein Interview und sprach ganz offen darüber. "Ich habe auf Instagram erfahren, dass es aus ist. Es hat schon wehgetan, ich war noch in der Phase, wo ich Hoffnung hatte. Als ich das gelesen habe, das war abends, ich lag im Bett, es hat schon geknallt bei mir", erzählte er im Gespräch mit RTL.

Fast zwei Monate ist das nun her – hat Roberto das Liebes-Aus mittlerweile verdaut? "Hass, Schmerz, Verzweiflung – was soll ich machen? Ich kann mich auf den Boden legen und heulen oder weitermachen. Ein Stück weit vermisse ich das Ganze schon, aber was soll ich machen", erklärte er und fügte hinzu, positiv in die Zukunft blicken zu wollen.

Facebook / Roberto Roberto, Freund von Sarah Lombardi

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi (r.) mit ihrem Freund Roberto auf Mauritius, 2019

Instagram / roberto_ostuni_abate Roberto in Berlin

