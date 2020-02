Ciara (34) zeigt sich als heiße Glitzer-Mama! Ende Januar hatte die schöne Musikerin bekannt gegeben, dass sie zum dritten Mal Mutter wird. Ihren bereits beachtlichen Babybauch hatte die "Get Up"-Interpretin seitdem schon mehrfach in Szene gesetzt. Doch bei einer After-Party der Oscar-Verleihung legte die US-Amerikanerin nun noch einmal nach: In einem durchsichtigen Hauch von Nichts posierte Ciara für die Fotografen!

Was für eine sexy Mutti! Aktuelle Bilder zeigen die 34-Jährige am Sonntagabend bei der Vanity-Fair-Oscar-Party in Los Angeles. Gemeinsam mit Ehemann Russell Wilson (31) strahlte die Sängerin dort in die Kameras der Paparazzi – und zog besonders mit ihrem Outfit alle Blicke auf sich: Ciara trug einen halb-transparenten schwarzen Korsagen-Body, über den eine weite, mit Strass besetzte Toga drapiert war. Ihre Haare schmückte ein Band im gleichen Material. Der Eyecatcher des Looks war jedoch eindeutig der Bauch der Schwangeren: Liebevoll hielt Ciara ihre Wölbung umfasst und strahlte in die Linsen.

Doch die baldige Dreifach-Mama war nicht die einzige Schwangere, die sich bei der Party amüsierte: Auch America Ferrera (35) strahlte mit üppiger Murmel vom grauen Teppich. Die "Ugly Betty"-Darstellerin hatte Anfang des Jahres ihre Baby-Freude bekannt gegeben.

Getty Images Russell Wilson und Ciara bei der Vanity Fair Oscar Party

Anzeige

Getty Images Ciara bei der Oscar-Party von Vanity Fair, Februar 2020

Anzeige

Getty Images America Ferrera bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de