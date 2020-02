Cathy Hummels (32) stehen ein paar harte Wochen bevor! Vor wenigen Tagen berichtete die Designerin stolz: Sie fliegt für einen ganzen Monat zum Arbeiten nach Thailand. Welchem Projekt sie sich dort genau widmen wird, hat sie bisher nicht verraten. Sohnemann Ludwig (2) wird die Vollblutmama in das ferne Land begleiten. Ihr Gatte Mats Hummels (31) muss – zum großen Bedauern von Cathy – jedoch Zuhause bleiben.

"Morgen geht's los. Ich glaube, nach fünf Stunden Koffer packen haben wir alles", berichtete die Beauty am Dienstag aufgeregt via Instagram. Ihrem Thailand-Abenteuer sieht Cathy jedoch mit einem lachenden und einem weinenden Augen entgegen: "Wir werden dich sehr vermissen!", betonte sie an ihren Liebsten gerichtet. "Gott sei Dank gibt es Facetime." Dazu postete die Influencerin ein seltenes Selfie mit ihrem Mann. Während sie auf dem Bild mit der Kamera flirtet, blickt Mats verträumt in die Ferne.

Cathys Fans freuen sich riesig über den kleinen Beziehungseinblick. "Schön, euch mal wieder zusammen zu sehen", schwärmt eine Nutzerin. "Ihr seit so ein tolles Paar, das schafft ihr schon", ist sich eine weitere sicher. Was sagt ihr zu dem Schnappschuss? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Designerin und Influencerin

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im Dezember 2019

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

