Nathalie Bleicher-Woth (23) wird wegen ihrer neuen Liebe bedroht! Nach der Trennung von ihrer Ex-Freundin und Serien-Kollegin Saskia Beecks (31) ist die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin wieder frisch verliebt: Gegenüber Promiflash bestätigte die Beauty vor wenigen Tagen, jemanden kennengelernt zu haben. Die Frau an ihrer Seite will die Schauspielerin allerdings erst mal noch geheim halten – doch das können einige ihrer Anhänger nicht nachvollziehen: Im Netz wird die Beauty jetzt fies erpresst!

"Ich habe euch in Manchester gesehen und kenne deine Freundin. Soll ich der Presse verraten, wer sie ist?" lautete eine der vielen Nachrichten an Nathalie. Den Screenshot postete die 23-Jährige in ihrer Instagram-Story mit den Worten: "Wie kann man bitte so krank sein?" Der User drohte dem Reality-TV-Star sogar, die Handynummer der Liebsten an die Presse und die Fans weiterzugeben. Als Gegenleistung für sein Schweigen verlangte der Nutzer von der Schönheit im Gegenzug, dass sie ihm folgen und seine Bilder liken müsse und natürlich das Profil nicht melden dürfe.

Doch wird sich auch nach der Drohung die Einstellung des BTN-Stars nicht ändern: Auf ein Outing, wer die neue Frau an Nathalies Seite ist, müssen die Follower der Laiendarstellerin wohl noch etwas warten. Die TV-Bekanntheit will ihre Freundin zu nichts drängen: "Sie fühlt sich einfach noch nicht bereit dazu!" erklärte sie.

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, bekannt aus "Berlin - Tag & Nacht"

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, TV-Darstellerin

Instagram / Nathalie Bleicher-Woth Nathalie Bleicher-Woth und ihre Freundin

