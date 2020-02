Am 18. Februar startet die zweite Staffel des beliebten TVNOW-Fremdgeh-Formats Temptation Island. Zwölf Single-Jungs und zwölf Single-Mädels versuchen dabei, vier Liebespaare zu entzweien. Beim Casting setzte die Produktion deswegen auf sehr viel Sex-Appeal. Unter den potenziellen Verführern, von denen einige schon TV-Erfahrung haben, sind deswegen echte Hingucker, die in ihren Badehosen am Strand eine gute Figur machen. Doch welche Boys sind die heißesten?

Aus dem Dutzend kamerageilen Muskelmännern haben sich in einer Promiflash-Umfrage vier klare Favoriten in Sachen Attraktivität ergeben (Stand: 13.02.2020). Auf Platz eins landete mit 19,3 Prozent der strippende Flirt-Coach Julien Momm, der die Wähler mit seiner Erscheinung wohl am meisten begeistern konnte. Die Silbermedaille geht mit 14,2 Prozent an den Schwimmbad-Kassierer David Exagera. Dicht gefolgt von Ex-Love Island-Flirter Bastian Lee mit 13,6 Prozent. Der letzte Hottie mit zweistelligem Ergebnis ist Max Schnabel, der sich über einen guten vierten Platz mit 10,6 Prozent der Stimmen freuen kann.

Ob diese vier Prachtkerle es schaffen werden, die vergebenen Insel-Ladys zu verführen? Julien könnte als professioneller Flirt-Coach sicher einen großen Vorteil gegenüber seinen Mitstreitern haben.

Alle Episoden von "Temptation Island" bei TVNOW.

Instagram / julien_momm Julien Momm, "Temptation Island"-Single 2020

Instagram / david_exagera_3x David, "Temptation Island"-Kandidat

Instagram / bastian_leee Bastian Lee, Reality-TV-Darsteller

Instagram / maxpirna Max Schnabel 2020 in Berlin



