Werden bei Big Brother schon bald die ersten Zärtlichkeiten ausgetauscht? In den ersten drei Tagen ging es in dem beliebten Überwachungs-Format noch recht harmlos zu: Zwar plauderten die Bewohner des Glashauses und des Blockhauses bereits eifrig über Sex, Flirts und Liebe – passiert war jedoch noch nichts. Das könnte sich aber schon bald ändern: Kandidatin Michelle kündigte jetzt an, mit Mitbewohner Philipp busseln zu wollen!

Der Auslöser für diesen Wunsch waren die hämischen Kommentare der Zuschauer, die den Insassen des Glashauses auf einem Bildschirm angezeigt wurden. "Michelle steht doch voll auf Philipp!", hatte ein "Big Brother"-Fan via Social Media gelästert. Die Glatzenträgerin nahm die gehässigen Worte gelassen: "Weißt du, wir könnten jetzt hier auch übertrieben knutschen. Einfach so!", schlug die 26-Jährige vor. Im Einzelinterview erklärte die Altenpflegerin dann: "Ich bin Single. Klar, ich finde den Philipp süß. Na und?"

Michelle versicherte jedoch, sie finde auch Mitbewohner Mac sehr sexy. Mit dem Österreicher konnte sie zumindest schon einige intimere Gespräche führen: In einer bewegenden Unterhaltung hatte der Ex-Knasti der Beauty erzählt, dass er einmal sein Leben riskiert habe, um einer jungen Frau zu helfen. Michelle war von dieser Geschichte ganz gerührt – und verdrückte sogar ein paar Tränen.

