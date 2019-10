Carina Spack hat sich von ihrer langen Haarpracht verabschiedet! In den vergangenen zwei Jahren begeisterte die ehemalige Kandidatin von Der Bachelor ihre Fans mit ihrer blonden Mähne, die sie mithilfe von Extensions mehrfach deutlich verlängert hatte. Nun sind die Zeiten des wallenden Schopfes aber vorbei: Die Reality-TV-Teilnehmerin war beim Friseur – und trägt ihre Haare nun als kurzen, frechen Bob!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 23-Jährige am Montagnachmittag erste Eindrücke ihrer neuen Frisur. Den Schnitt kommentierte Carina in einem Video knapp mit: "Ich hab wieder kurze Haare, ja!" Anschließend postete sie ein Foto, auf dem sie die nur noch schulterlangen Strähnen in Szene setzt.

Für Carina ist es nicht der erste kürzere Cut: Schon während ihrer Zeit in der rosigen Kuppel-Show war sie mit Löckchen aufgetreten. Pünktlich zu ihrer Teilnahme an Bachelor in Paradise 2018 ließ sie sich die Haare bis zum Rücken verlängern. Wie gefällt euch der aktuelle Look? Stimmt ab in unserer Umfrage!

TVNOW Ex-Bachelor-Babe Carina Spack

Instagram / carina_spack Carina Spack, TV-Star

Instagram / carina_spack Carina Spack, Bachelor-Kandidatin 2018

