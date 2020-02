Was ist denn bei den Wollnys los? Noch vergangene Woche schien in der wohl berühmtesten Großfamilie Deutschlands heile Welt zu herrschen – anlässlich des 55. Geburtstags von Familienoberhaupt Silvia Wollny hagelte es liebevolle Wünsche von ihren elf Kindern auf Social Media. So auch von ihrer Tochter Calantha Wollny (19). In der Zwischenzeit scheint nun aber irgendetwas vorgefallen zu sein: Calantha stichelt plötzlich im Netz gegen ihre Familie!

Auf ihrem Instagram-Kanal finden sich seit ein paar Tagen kryptische Botschaften. Calantha spricht von "Betrug, Enttäuschung, Traurigkeit, Frustration, Betrug und Lügen" – doch was ist vorgefallen? In einem Posting von heute Abend wurde sie nun konkreter: "Ihr seid zwei loyale und ehrliche Menschen", betonte sie an zwei Freundinnen gerichtet und fuhr fort: "Das kann ich zwar über meine eigene Familie nicht sagen, aber das ist leider nur mal so."

Doch warum finden sich in ihrer Familie keine "ehrlichen Menschen"? Diese und weitere verwunderte Fragen ihrer Fans lässt Calantha bisher unbeantwortet. Was denkt ihr: Herrscht ein ernsthafter Streit bei den Wollnys? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / calantha_wollny_ Calantha Wollny im Februar 2020

Instagram / calantha_wollny_ Calantha Wollny im Februar 2020

Die Wollnys, RTL II Silvia, Cataleya und Calantha Wollny im Krankenhaus

