Auf TV-Fans kommt bald eine schwere Entscheidung zu! Am 10. März geht The Masked Singer endlich in die nächste Runde. Vergangenes Jahr war die erste Staffel der etwas anderen Musik-Show super bei den Zuschauern angekommen – der Sender ProSieben feierte Top-Quoten. Doch werden die singenden, kostümierten Promis in dieser Ausgabe ebenso gute Zahlen einbringen? Vor allem zum Auftakt bekommt das Format nämlich mächtig Konkurrenz: Zwei weitere Top-Sendungen werden zur selben Sendezeit wie "The Masked Singer" laufen!

Dass die neue Staffel der Tüftler-Show Die Höhle der Löwen am selben Tag an den Start geht, war bereits bekannt. Nun berichtet das Quotenmagazin DWDL, dass sogar noch ein weiterer TV-Hit bei dem Battle um die Primetime mitmischen wird: RTL hat vor, eine dreistündige Sonderausgabe von Günther Jauchs Kult-Format Wer wird Millionär? zu bringen – und zwar ebenfalls am 10. März um 20:15 Uhr! Somit kommt es an diesem Abend wohl oder übel zu einem wahrhaftigen Dreikampf zwischen den Shows.

Sowohl "The Masked Singer" als auch "Die Höhle der Löwen" zählen bei ihren jeweiligen Sendern als absoluter Quoten-Schlager – laut dem Magazin sprechen sie außerdem dieselbe Zielgruppe an, während die "Wer wird Millionär"-Zuschauer in der Regel etwas älter sind. Welche Sendung werdet ihr euch am 10. März ansehen? Stimmt ab!

Christoph Hardt / Future Image/ Action Press Susi Kentikian als Monster bei "The Masked Singer"

TVNOW / Frank Hempel Günther Jauch, "Wer wird Millionär?"-Moderator

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl & Ralf Dümmel, "Die Höhle der Löwen"

