Die Karriere von Barbara Meier (33) begann mit ihrem Sieg der zweiten Staffel von Germany's next Topmodel. Seitdem ist sie als Model und Schauspielerin recht erfolgreich im Business. Aber auch privat überschlagen sich die guten Schlagzeilen – Barbara und ihr Liebster Klemens Hallmann schipperten im Juni 2019 in den Hafen der Ehe. Heute, am Valentinstag, nutzten die beiden die Gelegenheit, eine ganz besondere News bekannt zu geben.

Das frischgebackene Ehepaar erwartet nämlich zum ersten Mal Nachwuchs. Dies verkündete der Rotschopf nun mit einer lustigen Fotomontage auf ihrem Instagram-Account. Barbara und Klemens haben ihre Köpfe mit denen von Angelina Jolie (44) und Brad Pitt (56) auf dem Cover deren Kultfilms "Mr. & Mrs. Smith" ausgetauscht. Statt Pistolen sind die beiden aber mit Teddybär und Fläschchen bewaffnet. "Herr und Frau Hallmann erwarten ein Kind", heißt der Titel ihrer Version des Covers.

Die Fans des Models sind außer sich vor Freude. "Alles Gute für die Schwangerschaft", oder "Oh, herzlichen Glückwunsch", lauten nur zwei der Follower-Kommentare, die dem allgemeinen Tonus entsprechen.

AMA / MEGA Klemens Hallmann und Barbara Meier im Juni 2019 in Venedig

Getty Images Barbara Meier in Rio de Janeiro

Getty Images Klemens Hallmann und Barbara Meier im Juni 2018

