Mit Ulrike von der Groeben (62) begibt sich wieder eine Moderatorin aufs Parkett! Ab dem 21. Februar ziehen 14 motivierte Promis ihre Tanzschuhe an, um bei Let's Dance zu zeigen, was sie drauf haben. Darunter ist auch das RTL-Urgestein Ulrike! Nach Katja Burkard (54) und Nazan Eckes (43) ist sie die dritte Sender-Mitarbeiterin, die sich der Herausforderung stellt. Während Katja 2015 einen mäßigen achten Platz belegte, schaffte es Nazan im Vorjahr immerhin ins Halbfinale. Wird die 62-Jährige ihre Kolleginnen mit ihren Tanzkünsten übertrumpfen?

Ulrike zählt zu den bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands. Kein Wunder, schließlich gehört sie seit 1989 zum Team von "RTL Aktuell". Mit dem Chefredakteur Peter Kloeppel (61) führt sie Abend für Abend durch die Sportnachrichten. Auch Sendungen wie "Der große IQ-Test" oder "Der große Deutsch-Test" hat sie bereits begleitet. An ihrer Moderationstätigkeit wird sich während "Let's Dance" nicht viel ändern – Ulrike legt während der Teilnahme keine Job-Pause ein. "Ich trainiere sechs Stunden, weil acht schaffe ich nicht, weil ich ganz nebenbei ja doch auch noch ins Studio gehe und dort meine Sportnachrichten mache. Aber in den sechs Stunden werde ich alles geben müssen und angestrengt trainieren", plauderte sie im Let's Dance Podcast aus.

Ulrike beschreibt sich selbst als überaus sportlich. Sie gehe dreimal pro Woche laufen, mache zusätzlich Krafttraining und habe schon einen Marathon hinter sich gebracht. Eine weitere gute Voraussetzung bringt sie mit: "Ich tanze ständig, ich tanze gerne, ich tanze mit großer Leidenschaft, aber wie man heutzutage so tanzt, man bewegt sich auf einer Tanzfläche mit vielen anderen, aber trotzdem jeder für sich." Ihre größte Angst? Beim Standardtanz zu wenig von dieser Leichtigkeit zeigen zu können: "Davor habe ich auch ein bisschen Angst, dass ich von dem, was ich sonst eigentlich so auf einer Tanzfläche performe, dass mir davon zu viel verloren geht."

