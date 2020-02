Welche Kandidatinnen es im Kampf um den Titel Germany's next Topmodel weit schaffen, sollte eigentlich noch für längere Zeit ein Geheimnis bleiben. Zwar haben die Dreharbeiten einige Wochen Vorlaufzeit. Doch wie weit die Models jeweils gekommen sind, soll der Zuschauer eigentlich erst bei der Ausstrahlung im TV erfahren. Nun ist es keine Geringere als Heidi Klum (46) höchstpersönlich, die eine Ausnahme macht: Die Modelmama spoilert in Bezug auf den weiteren Verlauf der Sendung!

In der vergangenen Woche befand sich die Jury-Chefin in New York. Dort nahm sie wie in jedem Jahr zwei ihrer GNTM-Schützlinge mit zur amfAR-Gala: Jacky und Tamara. Dass diese beiden Kandidatinnen dem Format und weiteren Folgen also noch länger erhalten bleiben, dürfte klar sein. Danach setzte Heidi aber noch einen drauf. Die Frau von Tom Kaulitz (30) besuchte die Fashion Show von Designer Christian Siriano (34) im Rahmen der New York Fashion Week. Davon teilte sie Eindrücke in ihrer Instagram-Story, die ganz klar verrieten: Jacky durfte als Model für den Modeschöpfer über den Catwalk laufen! Ob Heidi diesen Erfolg von Jacky extra spoilerte? Ein derartiges Versehen passiert der Profi-Business-Lady für gewöhnlich eigentlich nicht.

Dass Jacky diesen besonderen Job ergattern konnte, dürfte ein große Ehre für die 21-Jährige sein. Sie lief nicht nur an der Seite von Topmodel Coco Rocha (31). In der Frontrow saßen noch dazu Stars wie Rachel Bilson (38), Leslie Jones (52) oder Alexa Chung (36) und sahen ihr zu.

Getty Images Heidi Klum bei der Fashion-Show von Christian Siriano im Februar 2020

Getty Images Heidi Klum (m.) und die GNTM-Girls Jacky und Tamara bei der Fashion-Show von Christian Siriano

Splash News Heidi Klum und GNTM-Kandidatin Jacky in New York

