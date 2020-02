Was lief wirklich zwischen Anastasiya Avilova (31) und Mike Cees? Ab 18. Februar wird der Unternehmer im Paradies auf die Flirt-Pirsch gehen: Bei Temptation Island gehört der Berliner zu den Verführern, die die vergebenen Ladys um den Finger wickeln sollen. Was Frauen angeht, scheint der Bartträger ein gutes Händchen zu haben: Gerüchten zufolge soll Mike im vergangenen Jahr mit Dschungelcamp-Sternchen Anastasiya angebandelt haben, die 2019 selbst in dem Format zu gewesen ist! Doch wie viel Wahrheit steckt wirklich in diesen Spekulationen? Das verriet Ana jetzt selbst im Promiflash-Interview!

Eine heiße Affäre – oder doch nur wilde Behauptungen? Die gebürtige Ukrainerin gab offen Auskunft: "Wir sind mal bei zwei Events nebeneinander hergelaufen. Das ist aber auch maximal das Einzige, was da gelaufen sein soll. Ich habe ihn in meinem Leben diese zwei Male gesehen. Das war's!" Sie habe nach dem Kennenlernen kein größeres Interesse gehabt, den 32-Jährigen weiter zu treffen – doch warum nicht? "Aus Gründen!", schmunzelte Anastasiya vielversprechend. Sie habe sich jedoch gewundert, warum Mike so viel in die Begegnung hineininterpretiert habe: "Von meiner Seite aus wäre das nicht der Rede wert gewesen. Aber er hat sicherlich seine Gründe dafür!"

Promiflash hatte die beiden vermeintlichen Turteltauben tatsächlich im Sommer 2019 gemeinsam bei der Angermaier Trachtennacht in Berlin angetroffen. Damals hatte Anastasiya kommentiert: "Wir sind ganz gut befreundet!"

Privat Mike Cees, Unternehmer

Public Address Anastasiya Avilova, November 2019

Promiflash Anastasiya Avilova und Mike Cees

