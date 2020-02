Bei Germany's next Topmodel startet Mareike Lerch gerade voll durch. Nach der dritten Folge ist die Berlinerin noch immer im Rennen um den begehrten Titel. Auch in privater Hinsicht kann sich die begeisterte Tattoo-Liebhaberin nicht beklagen. Schon seit mehreren Monaten ist sie glücklich an ihren Freund Philipp Herder vergeben. Was viele Fans allerdings noch nicht wissen: Die beiden haben sich erst vor wenigen Wochen verlobt!

Auf Instagram postete Mareike am 31. Dezember 2019: "Ich habe Philipp heute gefragt, ob er mein Mann werden will, und er hatte auch einen Ring für mich." Den Antrag machte das Model seinem Liebsten schon zweieinhalb Monate nach dem Kennenlernen. An ihren Gefühlen für Philipp zweifelt sie aber in keinster Weise: "Ich bin so wahnsinnig verliebt. Ich will den Rest meines Lebens mit ihm verbringen."

Dazu veröffentlichte die Sängerin der Band Grossraum Indie Fresse mehrere Bilder von sich und ihrem Zukünftigen, einschließlich der Verlobungsringe. "Mein Leben könnte nicht besser sein, als es jetzt gerade ist", freute sich Mareike.

Instagram / internetxdoll Mareike Lerch und Philipp Herder

Instagram / internetxdoll Model Mareike Lerch mit ihrem Verlobten Philipp

Instagram / internetxdoll Mareike Lerch, GNTM-Kandidatin 2020

