Was ist nur los bei Inci Elena Sencer (26)? Eigentlich lässt die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihre Community mit regelmäßigen Postings an ihrem Alltag teilhaben. Doch seit Anfang Februar ist es ungewohnt ruhig auf den Social-Media-Kanälen der Mami-Bloggerin. Erst ein Foto hat sie in diesem Monat veröffentlicht. Ein neuer Beitrag gibt nun Grund zur Sorge. Offenbar macht Inci aktuell eine sehr schwere Zeit durch.

Am Donnerstag meldete sich die Netz-Beauty mit einem Statement in ihrer Instagram-Story zu Wort. Beruhigen werden diese Worte ihre Fans aber sicherlich aber nicht: "Wenn es schon einen Schicksalsschlag gibt und du den aber bewältigt hast, du direkt danach noch mal einen erleidest, der noch zehnmal schlimmer ist als der erste und du denkst, du bist am Abgrund gelandet, der liebe Gott dann noch mal eine Schippe drauf legt und dein Schicksal erneut herausfordert...", schrieb Inci mit weißer Schrift auf einem schwarzen Hintergrund und fügte hinzu, dass das Leben dann "scheiße" sei.

Was bei der 26-Jährigen genau los ist, verriet sie nicht. Inci kündigte an, sich für den Tag erst einmal zurückziehen und sich bei ihren Followern zu melden, wenn sie so weit sei. Eine weitere Erklärung lieferte sie bisher nicht nach.

Instagram / inci.sencer Influencerin Inci Elena Sencer

Instagram / inci.sencer Inci Sencer mit ihrer Tochter Neyla

Instagram / inci.sencer Bestätigt Inci Elena Sencer, ehemalige Bachelor-Kandidatin

