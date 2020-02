Diese Schwangerschaftsverkündung war wirklich eine Sensation! Kurz nach der Verlobung mit Artem Chigvintsev trumpfte Nikki Bella (36) mit noch schöneren Neuigkeiten auf: Die Sportlerin ist mit dem ersten gemeinsamen Kind schwanger – und nicht nur das. Gleichzeitig erwartet ihre Zwillingsschwester Brie Bella (36) ein Baby! Mittlerweile befindet sich die Ex von John Cena (42) bereits in ihrer 15. Woche und gab nun ein Update!

In ihrer Instagram-Story teilte die 36-Jährige jetzt einen Schnappschuss, der ihre sich wölbende Körpermitte in einem engen Rock und einem kurzen Top festhält, und siehe da: Langsam, aber sicher sieht man ihr die anderen Umstände auch an! "Hallo, na du, Baby!", freut sich die Wrestlerin über ihren wachsenden Babybauch. Weitere Details bezüglich ihres momentanen Befindens verriet die werdende Mutter allerdings nicht.

Die Neuigkeiten von Nikkis Schwangerschaft nahmen übrigens nicht unbedingt alle gut auf: Ausgerechnet ihr Zwilling fand die Familienplanung ihrer Schwester und deren Verlobten viel zu übereilt. Mittlerweile ist Brie allerdings anderer Meinung – und nach eigener Aussage hocherfreut, dieses Kapitel gemeinsam mit ihrem Twin erleben zu können.

Instagram / thenikkibella Artem Chigvintsev und Nikki Bella

Instagram / thenikkibella Nikki Bella während ihrer ersten Schwangerschaft

Instagram / thenikkibella Brie und Nikki Bella

