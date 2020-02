Evanthia Benetatou (27) ist richtig happy! Im vergangenen Jahr lernte die Beauty ihren Schatz Chris in einer Bar in Düsseldorf kennen. In ihm scheint die Der Bachelor-Finalistin von 2019 den Richtigen gefunden zu haben: Seit mittlerweile sechs Monaten ist das Pärchen zusammen und Chris überraschte seine Liebste am Valentinstag mit einem besonderen Geschenk: Er hielt um ihre Hand an! Jetzt gibt es die ersten Bilder der Verlobung!

Promiflash erhielt die ersten Aufnahmen nach Chris' romantischem Antrag. Auf einem Bild posieren die beiden auf einem roten Teppich unter einem Rosenbogen. Die frisch Verlobten strahlen bis über beide Ohren und Eva legt ihre Hand auf der Brust ihres Partner ab, um ihren Verlobungsring zu präsentieren. Eine weitere Aufnahme zeigt, wie der Fitnesslover seine Liebste auf seinen Armen trägt und Eva verliebt anschaut. Die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin grinst herzlich in die Kamera.

Nach dem romantischen Kniefall von Chris meldete sich die Ex-Promi Big Brother-Teilnehmerin auch auf Instagram bei ihren Fans. "Du bist das Beste, was mir je passiert ist, und ich liebe dich von ganzem Herzen! Du und Ich", schrieb sie im Netz und veröffentlichte einen weiteren Augenblick der Verlobung.

Promiflash Evanthia Benetatou und ihr Verlobter Chris

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Freund Chris 2020

Instagram / chris_b.___ Evanthia Benetatou und Chris im Januar 2020

