Läuten etwa bald die Hochzeitsglocken? Seit Sommer sind Denise Kappès (29) und Henning Merten offiziell ein Paar. Nach ihren Trennungen scheinen sich die Netz-Stars tatsächlich gesucht und gefunden zu haben. Die beiden leben seit dem Beginn ihrer Beziehung unter einem Dach und sind aktuell auf der Suche nach einem Eigenheim. Bevor allerdings ein Umzug ansteht, bahnt sich offenbar etwas anderes an: Werden Denise und Henning demnächst heiraten?

Aufmerksamen Fans ist ein entscheidendes Detail in Hennings Instagram-Story aufgefallen. Der Berliner hält einen Umschlag in der Hand – ein Geschenk zum Valentinstag von seiner Freundin. Denise hat 100 Gründe aufgeschrieben, warum sie ihren Partner liebt. Der Inhalt wird jedoch schnell zur Nebensache, viel interessanter ist, was auf dem Umschlag steht. "Liebesbotschaft! Absender: Denise Kappès, bald Merten", heißt es auf der Rückseite...

Freie Bahn hätten die 29-Jährige und der YouTuber jedenfalls, denn seit September 2019 ist Denise offiziell geschieden. Außerdem versteht sich Henning wunderbar mit ihrem Sohnemann Ben – der Kleine nennt ihn sogar Papa. "Im Moment haben wir mit uns als Paar ein sehr gutes Gefühl und es wäre natürlich schön, wenn das so bleibt. Und natürlich wird es dann auch so sein, dass Henning die Vaterfigur übernimmt", erzählte Denise im Interview mit Promiflash.

