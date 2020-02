Diana June kann ihr Glück noch immer kaum fassen. Am 12. Januar brachte die YouTuberin ihren Sohn Adrian auf die Welt. Der Kleine ist kerngesund und entwickelt sich prächtig, wie die frischgebackene Mutter ihre Community mit regelmäßigen Updates wissen lässt. Mittlerweile ist ihr Sohnemann auch schon ganze vier Wochen alt. Zeit für die Influencerin, sich an die Blitzgeburt zu erinnern und von ihrem Baby zu schwärmen!

"Letzten Monat genau am 12. Januar bist du mit Glückshaube zur Welt gekommen. Zwei kräftige Presswehen und schwups war unser süßes Wunder da", schrieb Diana auf Instagram und offenbarte dabei, gar nicht genug von ihrem Schatz zu bekommen: "Ich schnuppere den ganzen Tag an seinem Kopf. Ich liebe diesen Babyduft!" Doch nicht nur Adrians Geruch lässt die Netz-Beauty schwach werden. Auch in "seine Bäckchen, den Schmollmund, die großen blauen Kulleraugen, seine Händchen und Füße" ist Diana ganz vernarrt, wie sie in ihrem Beitrag verrät.

Zu dieser niedlichen Liebeserklärung veröffentlichte der Web-Star ein neues Bild mit seinem Spross. Liebevoll hält Diana darauf Adrian im Arm und wirft ihm einen Luftkuss zu. Die unendliche Liebe zwischen Mutter und Sohn entgeht auch den Followern nicht. Sie kommentierten den Beitrag mit zahlreichen Herz-Emojis.

Instagram / di.anajune Diana June mit ihrem Sohn Adrian und Ehemann David

Instagram / di.anajune/ Diana Junes Sohn Adrian mit drei Wochen

Instagram / di.anajune Diana June und ihr Baby, Februar 2020

