Germany's next Topmodel-Kandidatin Lucy ist Transgender und damit geht die 21-Jährige betont offen um. In den bisherigen Folgen der 15. Staffel klärte sie schon ihre Mitstreiterinnen und Modelmama Heidi Klum (46) darüber auf, dass ihre geschlechtsangleichende Operation derzeit noch aussteht. Auch das Nacktshooting am vergangenen Donnerstag meisterte die Blondine ohne Scheu mit Bravour. Nun gestattet Lucy Promiflash einen Blick hinter die Kulissen der Transidentität.

"Nach dem Outing gibt es drei große Stationen, die die meisten Transgender durchlaufen wollen", erzählt die Studentin aus Kassel und führt das Ganze weiter aus: "Zum einen die Hormontherapie, zum anderen die Namensänderung und zuletzt die geschlechtsangleichende Operation." Das Gefühl, anders zu sein, habe Lucy schon ihr ganzes Leben lang begleitet. Vor allem in den sozialen Medien habe sie erfahren, was es bedeutet, Transgender zu sein und sich darin wiedergefunden.

Der operativen Geschlechtsumwandlung möchte sie sich schon bald unterziehen. Auf die Frage eines Instagram-Users, wann der Eingriff anstehe, antwortete Lucy: "Noch dieses Jahr."

