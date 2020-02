Na, damit ist dieses süße Geheimnis auch endlich mal gelüftet! Für Alexander Klaws (36) läuft es aktuell ziemlich rund. Vor wenigen Tagen wurde nicht nur bekannt, dass er in diesem Jahr als Moderator für DSDS auf der Bühne stehen wird – der Sänger wird auch wieder Papa! Dass Nachwuchs unterwegs ist, erzählte er bereits im Oktober. Nur das Babygeschlecht behielten er und seine Frau Nadja Scheiwiller (34) für sich – bis jetzt!

Im Interview mit RTL geben Alexander und seine schwangere Partnerin nun preis, ob es wieder ein Junge oder diesmal vielleicht sogar ein Mädchen wird. "Wir sind unglaublich stolz, sagen zu können, dass wir bald zwei Söhne haben", platzt es aus dem werdenden Vater heraus. Damit ist also klar: Sohnemann Lenny, der gerade erst seinen dritten Geburtstag feierte, bekommt ein Brüderchen. Wann das Baby zur Welt kommen soll, verraten die Musical-Darsteller allerdings weiterhin nicht.

Auch den Namen verschweigen die zwei – was aber eher daran liegt, dass sich die baldigen Zweifach-Eltern in diesem Punkt wohl noch nicht ganz so einig sind: "Eigentlich, glaube ich, sind wir jetzt so weit fast okay", stammelt Nadja, die von Alexander unterbrochen wird: "Es gibt ja auch noch Doppelnamen, falls man sich nicht hundertprozentig auf einen Namen einigen kann."

