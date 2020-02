Wer hat bei The Biggest Loser aktuell die Nase vorn? Nach sechs Folgen ist Halbzeit in der Abspeck-Show und noch 13 Kandidaten sind im Rennen um den Gewinner-Titel und 50.000 Euro Preisgeld – sieben in Team Rot und sechs in Team Blau. Ein guter Zeitpunkt, um eine erste Bilanz zu ziehen: Wer hat nach sechs Wochen in der Sendung am meisten abgenommen und wer am wenigsten?

Die derzeitigen Abnehm-Ergebnisse sind auf dem offiziellen Instagram-Account von "The Biggest Loser" zu finden. Der absolute Spitzenreiter unter den Männern ist Daniel. Er hat mittlerweile 36,7 Kilogramm verloren und wiegt jetzt noch 167,1 Kilogramm. Die Plätze zwei und drei belegen Anthony mit 29,1 und Sascha mit 24,4 Kilogramm Gewichtsverlust. Die Abnehm-Königin unter den Kandidatinnen ist Swaantje! Das Nordlicht hat nach sechs Wochen 20,1 Kilogramm verloren und startet mit 122,7 Kilogramm in die zweite Halbzeit. Ihr dicht auf den Fersen sind Tülay und Jessica, die jeweils über 19 Kilogramm leichter geworden sind.

Auf dem letzten Platz unter den Männern landet Abdi. Bisher hat er im "The Biggest Loser"-Camp "nur" 18,5 Kilogramm abgespeckt. Das Schlusslicht bei den Frauen bildet Claudia. Die Fleischwurst-Liebhaberin weist momentan einen Gewichtsverlust von 14,4 Kilogramm vor.

