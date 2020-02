Dieses Kleid bereitete Ciara (34) einige Komplikationen! Vor wenigen Wochen hatte die schöne Musikerin verkündet, dass sie mit ihrem dritten Kind schwanger ist. Bei einer Fashion-Show setzte die "1, 2-Step"-Interpretin ihren Babybauch in einem schwarzen, engen Dress dann das erste Mal so richtig in Szene. Doch der Look hatte es in sich: Ciara musste nach dem Event tatsächlich aus der Robe herausgeschnitten werden!

In ihrer Instagram-Story dokumentierte die werdende Dreifach-Mama das Fashion-Malheur: So sei der Reißverschluss ihres Kleides schon auf dem Weg zu der Veranstaltung kaputtgegangen. Ihr Stylisten-Team habe das Problem dann kurzfristig lösen können – jedoch habe das dazu geführt, dass ihr Mann Russell Wilson (31) ihr kurzerhand aus dem Fummel raushelfen musste. "Mein Schatz schneidet mich jetzt aus dem Kleid raus!", erklärte Ciara in einem der Clips – und fuhr ihren Liebsten an: "Du darfst es nicht kaputtmachen!"

Die Style-Schwierigkeiten ließ sich die 34-Jährige aber nicht ansehen: Strahlend schön präsentierte sie sich den Fotografen auf dem roten Teppich. Und auch ihr Ehemann konnte sich blicken lassen: Der Quarterback trug eine graue Jeansjacke im Leo-Look über einem schwarzen Rollkragenpullover. Seine Haare lockten sich zudem ganz ungewohnt.

Getty Images Sängerin Ciara

Instagram / ciara Ciara und Russell Wilson

Getty Images Russell Wilson und Ciara im Februar 2020

