Danni Büchner (41) hat ihren Kindern ein strahlendes Lächeln ins Gesicht gezaubert! Die fünffache Mama hat mit ihnen das Disneyland bei Paris besucht. Tatsächlich stand dieser Trip schon lange auf der Agenda, doch offenbar fehlte das nötige Kleingeld für die beachtlichen Eintrittspreise. Mit ihrer Dschungelcamp-Gage hat Danni den Traum nun wahr gemacht. Nur wenige Wochen nach dem Down-Under-Abenteuer ging es für die Drittplatzierte mit ihrem Nachwuchs nach Frankreich!

Ein Foto in Dannis Instagram-Story zeigt die Power-Mom mit ihren Zwillingen Jenna Soraya und Diego Armani. Dazu schreibt sie: "Versprochen ist versprochen." Ehe ihre Hater beim Anblick des Bildes auf dumme Ideen kommen und annehmen, Danni sei ausschließlich mit ihren Jüngsten bei Mickey Mouse und Co., teilt sie eine weitere Momentaufnahme ihrer Töchter Joelina Shirin (20) und Jada Selin. "Bevor wieder wilde Spekulationen entstehen", betitelt sie das Motiv.

Ob Sohnemann Volkan Sinan auch mit von der Partie ist? Der Teenager taucht auf keinem der Schnappschüsse auf. So oder so: Für die Büchner-Karabas-Kids dürfte ein lang gehegter Herzenswunsch in Erfüllung gegangen sein!

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner mit ihren Kindern im Januar 2020

Instagram / dannibuechner Joelina, Jada und Jenna im Disneyland, Februar 2020

Promiflash Daniela Büchner mit ihrem Sohn Volkan

