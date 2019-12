Daniela Büchner (41) gilt als heiße Kandidatin für das Dschungelcamp 2020! Schon seit Monaten brodelt die Gerüchteküche, wer im kommenden Januar in den australischen Busch ziehen wird. Bisher hat der Sender RTL die heiß diskutierten Teilnehmer noch nicht bestätigt. Doch eine Frage stellt sich schon jetzt: Falls es Danni demnächst wirklich nach Down Under verschlägt, wer kümmert sich dann um ihren Nachwuchs?

Drei von Dannis Kindern sind schon Teenies und können sich wahrscheinlich auch schon selbst versorgen. Doch ihre Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya sind erst süße drei Jahre alt – wer passt also auf die Kleinen auf, falls sich die Fünffach-Mama dem TV-Abenteuer in Australien stellt? "Falls ich dahin fliege, würde ich sie nicht mitnehmen. Wenn ich arbeite, passen meine beste Freundin, meine Familie und meine großen Kinder auf die Zwillinge auf", erklärte sie im Bunte-Interview. Bisher ist das alles rein hypothetisch. Immerhin ist Danni bisher keine offizielle Kandidatin.

Aber auch wenn die Goodbye Deutschland-Auswanderin ihre Kids gut versorgt wüsste, würde die Trennung auf Zeit für sie mit Sicherheit nicht leicht werden. Schon als sie und ihr inzwischen verstorbener Mann Jens (✝49) 2018 für Das Sommerhaus der Stars nach Portugal reisten, blutete ihr Mutterherz. Schließlich seien die Twins ja noch so klein. Aber auch ihrem damals 16-jährigen Sohn Volkan fiel der Abschied schwer. "Das war zu emotional, weil sie für so eine lange Zeit weg sind. Man kann sich nicht sehen, nicht telefonieren, gar nichts", erklärte er.

Instagram / buechnerjens Jens und Daniela Büchner mit den Zwillingen Jenna und Diego

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner mit ihren Kindern Joelina Shirin, Jenna Soraya, Diego Armani und Jada Selin

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner (re.) mit ihren Söhnen Volkan und Diego Armani

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de