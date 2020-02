Clea-Lacy Juhn (28) und Riccardo Basile sind verliebt und – sie sind sich wie aus dem Gesicht geschnitten! Ende des vergangenen Jahres machte es die einstige Bachelor-Kandidatin nach wochenlangen Spekulationen endlich offiziell: Über zwölf Monate nach der Trennung von Sebastian Pannek (33) ist sie wieder glücklich vergeben. Clea und der neue Mann an ihrer Seite teilen aber offenbar nicht nur Gefühle füreinander: Im Netzt stellten die Fans nun verblüfft fest, dass die beiden sich total ähnlich sehen!

Der Anlass für den Gesichtsvergleich war ein Valentinstags-Post: Die 28-Jährige teilte ein Schwarz-Weiß-Selfie von sich und Riccardo von ihrem Katar-Aufenthalt. Gewohnt glücklich strahlen die zwei darauf in die Kamera, Clea kommentierte den Schnappschuss außerdem mit einem Herz-Emoji. Das Liebesglück der beiden rückte in der Kommentarspalte aber ein wenig in den Hintergrund: "Krass, wie sehr ihr euch ähnelt!" und "Also eure Ähnlichkeit ist echt verblüffend. Ihr habt dieselben Augen!", ist sich ein Teil der knapp 455.000 Follower der Influencerin sicher.

Dass es der Sky-Moderator und die Ex-Kuppelshow-Kandidatin durchaus ernst miteinander meinen, bewiesen sie bereits vor dem öffentlichen Paar-Outing und nicht nur mit ihren zahlreichen Liebesbekundungen auf Social Media: Auf Cleas Handrücken tauchte ein verdächtiges R-Tattoo auf. Und auch der 28-Jährige hat an der gleichen Stelle ein Tintenbild – selbstverständlich ein C!

