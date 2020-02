Julia Butters posiert auf den Red Carpets schon wie die ganz Großen! Der Kinderstar stand mit vier Jahren zum allerersten Mal vor der Kamera. Richtig bekannt wurde die Schauspielerin aber erst durch ihre Hauptrolle in der Serie "American Housewife" sowie mit ihrem Auftritt in dem Oscar-prämierten Film "Once Upon a Time in Hollywood". Und obwohl Julia erst zehn Jahre alt ist, setzt sie bereits unglaubliche Fashion-Statements!

Beobachtet man die Schauspielerin auf dem roten Teppich, ist kaum zu glauben, wie jung sie ist. Wie andere Stars, die bereits viele Jahre im Rampenlicht stehen, posiert Julia schon jetzt vor den Kameras wie ein Profi. Dabei stechen ihre atemberaubenden Outfits immer wieder ins Auge: So begeisterte sie bei den Screen Actors Guild Awards im Januar mit einem silbernen Pailletten-Anzug und bei einer weiteren Preisverleihung nur wenige Tage später in einem Traum aus fließendem Rosa. Trotz ihres jungen Alters setzt die "Das Glück des Augenblicks"-Darstellerin bei ihren Auftritten fast immer auf Absatz-Schuhe und dezentes Make-up.

Doch nicht nur modetechnisch steht Julia den anderen Promis in nichts nach – auch in Interviews tritt sie total selbstbewusst auf. Bei den Oscars plauderte sie beispielsweise ganz entspannt mit den Reportern und offenbarte dabei, was sie in ihrer Handtasche auf das Megaevent schmuggelte: ein Sandwich!

Getty Images Julia Butters, Schauspielerin

Getty Images Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und Julia Butters

Getty Images Schauspielerin Julia Butters

Getty Images Julia Butters 2020 in Santa Monica

Getty Images Julia Butters, 2019



