Stranger Things-Fans aufgepasst! Seit der Netflix-Hit mit seiner dritten Staffel zur meistgesehenen Serie des Streamingdienstes wurde, warten die Zuschauer sehnsüchtig auf die Fortsetzung. Diese wird voraussichtlich noch dieses Jahr um die Weihnachtszeit auf dem Serien-Portal zu sehen sein. Doch damit nicht genug – Will-Byers-Darsteller Noah Schnapp (15) verriet jetzt: Es wird mit ziemlicher Sicherheit noch mindestens eine weitere, fünfte Staffel geben!

"Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dies die letzte Staffel sein wird. Ich denke, das hätte man uns auf jeden Fall mitgeteilt, wenn es denn so wäre", erzählt der Jungschauspieler in der US-Talkshow von Lorraine Kelly. Als die Moderatorin ihn fragt, ob die kommenden Folgen die letzten seien, scheint er von dieser Idee regelrecht geschockt: "Ich will nicht, dass es aufhört, die Serie ist einfach zu gut." Vielmehr sei sich der 15-Jährige sicher, dass nach der vierten Staffel noch mindestens eine weitere folgen werde!

Die vierte "Stranger Things"-Staffel wird seit Anfang Februar in Litauen gedreht. Fun-Fact: Es wird an den gleichen Orten gedreht, wo auch schon die hochgelobte Serie "Chernobyl" gefilmt wurde. Für den Rest der Dreharbeiten geht es dann aber wieder zurück nach Atlanta, wo auch schon die vorherigen Folgen abgedreht wurden.

Getty Images Cara Buono, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Priah Ferguson und Gaten Matarazzo

Anzeige

Netflix Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Finn Wolfhard und Millie Bobby Brown in "Stranger Things"

Anzeige

Getty Images Die Hauptdarsteller von "Chernobyl" im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de