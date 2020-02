Ziemlich pikante Fragen, die die Backstreet Boys da beantworten mussten! Die Boyband-Mitglieder Nick Carter (40), Brian Littrell (44), A.J. McLean (42), Kevin Richardson (48) und Howie Dorough (46) machen bereits seit 27 Jahren zusammen Musik. Viel Zeit, in der die Fünf vermutlich die wildesten Geschichten erlebt haben. Nun sorgen die Sänger für ordentliche Lacher, als sie Fragen zu ihrem Tourleben beantworteten.

In der Late-Night-Show What happens live mit Andy Cohen (51) durften die Stars das Spiel "Ich habe noch nie" in einer etwas anderen Version spielen. Das Fernsehstudio wurde verdunkelt und derjenige, auf den die Frage zutraf, musste sich selbst mit einer Taschenlampe ins Gesicht leuchten. "Wurdest du jemals beim Fummeln mit jemandem erwischt?", legte der Moderator los. Das Studio bleibt dunkel. "Hast du jemals einen Fan auf die Bühne geholt, weil sie heiß war?", will Cohen danach wissen. Nick, A.J. und Howie machen die Taschenlampen an und singen freudig: "Yeah". Doch bei der Frage, ob einer von ihnen jemals eine Erektion auf der Bühne hatte, ist Nick der einzige, der gesteht.

Wer die Dame war, die den 40-Jährigen in Wallung gebracht hat, behielt er jedoch für sich. Es scheint zumindest so, als hätte nicht nur das Publikum Spaß an dem Spiel gehabt. Erst kürzlich kündigte die Band weitere Konzerte an. Bleibt abzuwarten, was ihnen dabei Spannendes passiert.

ActionPress/ ZUMA Wire / Zuma Press A.J. McLean, Nick Carter und Kevin Richardson beim Konzert 2019 in Milwaukee

Anzeige

Getty Images Die Backstreet Boys bei den Grammy Awards 2019

Anzeige

Matt Winkelmeyer/Getty Images for SiriusXM Nick Carter beim Radiosender SiriusXM in Las Vegas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de