Ian Somerhalder (41) gewährt einen selten privaten Einblick! Im Sommer 2017 war für den attraktiven Schauspieler der Traum von einer eigenen Familie in Erfüllung gegangen: Gemeinsam mit Ehefrau Nikki Reed (31) durfte der Vampire Diaries-Star seine erste Tochter Bodhi auf der Welt Willkommen heißen. Seine Fans mussten seitdem aber größtenteils auf Fotos der kleinen Maus verzichten. Bis jetzt: Zum Valentinstag teilte Ian tatsächlich einen Schnappschuss seiner beiden Lieblingsmädels!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der US-Amerikaner am Tag der Liebenden besagte Aufnahme: Auf dem Foto sieht man das Ehepaar im lässigen Look auf einem langen Feldweg, während sie ihr Töchterchen in ihrer Mitte an der Hand halten. Zu dem Bild schrieb Ian liebevoll: "Meine beiden ewigen Valentins-Schätze. Ich liebe euch beide so sehr. Danke, dass ihr mich zum glücklichsten Typen des Planeten macht!"

Im Promiflash-Interview hatte der 41-Jährige erst kürzlich erläutert, wie er das Leben als Papa und erfolgreicher Schauspieler unter einen Hut bekommt: "Normalerweise weigere ich mich, länger als fünf Tage weg zu sein... und Facetime. Ich telefoniere mit dem Baby über Facetime – jede freie Sekunde."

Instagram / iansomerhalder Ian Somerhalder und Nikki Reed mit ihrer Tochter Bodhi

Getty Images Ian Somerhalder in Los Angeles

Neilson Barnard Nikki Reed und Ian Somerhalder beim XQ Super School Live Event

