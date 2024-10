Heißer Herzensbrecher: Ian Somerhalder legt altes Image ab

Der Schauspieler Ian Somerhalder (45), bekannt aus "Lost" und Vampire Diaries, lässt in einem People-Interview seine Zeit als Teenie-Schwarm Revue passieren. Vor zwanzig Jahren wurde er in die Liste der "50 Sexiest Guys Ever" des Teen People Magazins aufgenommen, was seiner Karriere einen großen Schub gab. Heute scheint ihm das hingegen alles egal zu sein. "Es war damals sehr relevant und hat meine Karriere vorangebracht", gesteht er – jetzt habe er aber keinen Bedarf mehr, "Preisen hinterherzujagen" oder sich durch solche Auszeichnungen besser zu fühlen.

Ian erzählt, dass er damals sehr bewusst über sein Image als "Herzensbrecher" nachgedacht habe, erkennt aber, dass solche Titel für ihn heute nicht mehr dieselbe Bedeutung haben. Rückblickend würde er seinem jüngeren Ich vielleicht einige Ratschläge geben, besonders in geschäftlichen Belangen, aber insgesamt bereue er nichts: "Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die ich vielleicht ändern würde, aber das gehört zum Lernen dazu." Nun lege er den Fokus auf seine Familie und Projekte, die ihm wirklich am Herzen liegen, wie seine Arbeit als Umweltschützer.

Seine Liebe zur Natur und zum Landleben teilt er mit seiner Frau Nikki Reed (36), mit der er seit 2015 verheiratet ist. Die beiden sind stolze Eltern und setzen sich gemeinsam für Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein. Ian fühle sich am wohlsten, wenn er in seinen Cowboy-Stiefeln über die Ranch läuft, die Tiere füttert und Zeit mit seiner Familie verbringt. "Diese Reise hat mich dorthin gebracht, wo ich mich am authentischsten fühle", erklärt er dankbar. Für ihn sei es wichtig, die Zukunft positiv zu gestalten, sowohl für seine Kinder als auch für den Planeten.

Getty Images Ian Somerhalder, Schauspieler

Getty Images Nikki Reed und Ian Somerhalder im Januar 2020

